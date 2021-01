Il Prof. Sergio Piraro organizza il webinar sul tema: “Plurilinguismo – Istruzione Professionale e Mondo del Lavoro”

Organizzato dal Prof. Sergio Piraro, il webinar, Plurilinguismo – Istruzione Professionale e Mondo del Lavoro, si inserisce nell’ambito delle iniziative scientifiche organizzate, attraverso cicli seminariali, dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina diretto dal Prof. Mario Calogero.Â

Il plurilinguismo è senza dubbio apertura culturale e accettazione dell’altro: esso rappresenta una delle priorità della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, come evidenzia la Raccomandazione europea per un approccio globale all’insegnamento e apprendimento delle lingue in cui si fa riferimento alla metodologia CLIL per le sue caratteristiche innovative e interattive. Alla nostra iniziativa, finalizzata ad illustrare l’importanza del plurilinguismo in un mondo globalizzato, hanno aderito illustri studiosi italiani e stranieri di differenti ambiti.

Dopo i saluti istituzionali del Prorettore Vicario Prof. Giovanni Moschella e del Prof. Mario Calogero, Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, seguirà un’introduzione della Prof.ssa Maria Gabriella Adamo, Ordinaria f.r. di Linguistica Francese presso l’Università di Messina, che evidenzierà l’attualità di questa tematica. L’incontro sarà coordinato dal Prof. Sergio Piraro e vedrà come relatori il Prof. Salvatore Bancheri Full Professor of Italian Language and Literature, Language Teaching and Learning University of Toronto Mississauga, il Prof. Simone Casini Assistant Professor of Semiotics, Italian Linguistics, Language Teaching and Learning University of Toronto Mississauga, il Prof. Pierangelo Grimaudo Presidente E.R.S.U. di Messina, l’On. Prof. Roberto Lagalla Assessore Regione Sicilia istruzione professionale e formazione, il Prof. Ramon Martin Solano Ordinario di linguistica inglese presso l’Università di Limoges, la Prof.ssa Lina Panella Ordinaria di diritto internazionale presso l’Università di Messina ed il Dott. Giovanni Villari responsabile mercato estero – Miscela d’oro Messina. Seguirà un dibattito che si preannuncia ampio e stimolante.