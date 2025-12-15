Messina Volley, vittoria netta contro l’SSD Unime nell’ottava giornata

Il Messina Volley ha superato l’SSD Unime con un netto 3-0 nell’ottava giornata del campionato di Serie C femminile. Il derby, disputato al “PalaRescifina”, ha visto la formazione guidata da Marcela Nielsen imporsi con continuità di rendimento e gestione dei momenti di gara, ottenendo un risultato rilevante in chiave play-off. La squadra di casa ha mostrato ordine e compattezza contro l’organico universitario allenato da Gabriele De Leo, composto in larga parte da atlete giovani.

Nel primo set il Messina Volley ha preso subito il controllo del gioco, costruendo un ampio margine già nelle fasi iniziali. L’allungo progressivo ha consentito alle padrone di casa di chiudere il parziale con un punteggio ampio, senza concedere rientri alle avversarie. Andamento simile nel secondo set, aperto da una serie positiva delle locali che ha indirizzato rapidamente il parziale, poi gestito fino al punto decisivo.

Nel terzo set l’SSD Unime ha avviato con maggiore equilibrio, trovando un iniziale vantaggio. La reazione del Messina Volley è arrivata attraverso il servizio e una fase difensiva efficace, elementi che hanno permesso il sorpasso e un nuovo allungo. Nonostante un tentativo di recupero delle ospiti nella parte centrale del set, la formazione di casa ha mantenuto il controllo fino al punto finale.

Al termine dell’incontro, l’allenatrice Marcela Nielsen ha dichiarato: “Le ragazze sono state brave, ottimiste e positive. Ho cambiato l’assetto in tutti e tre i set e chi è entrata ha dato un contributo importante. Non si sono mai adeguate al punteggio dell’avversario e hanno giocato sempre al massimo. Ho provato tre squadre diverse e tutte hanno fatto una buona prestazione. Sono state unite”.

Messina Volley – SSD Unimer 3-0 (25-8; 25-7; 25-17).

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

SSD Unime: Amara, Barbera, Catanzaro, Currò, Gravagno (Cap.), Maisano, Manbuguerra, Mazzeo, Migale, Parisi, Salgado E., Salvatore, Salgado A. (Lib. 1), Cantio (Lib. 2). All. De Leo.

Arbitri: Queck e Scuto.

