Messina Volley vince 3-0 contro il Cyclopis nella 14ª giornata del campionato di Serie C femminile FIPAV

Il Messina Volley femminile ha ottenuto una importante vittoria per 3-0 contro il Cyclopis di San Giovanni La Punta in una partita del campionato di Serie C femminile FIPAV. La partita si è svolta sul campo del “PalaRescifina”, le ragazze di Mister Danilo Cacopardo hanno interrotto una serie di sconfitte consecutive e hanno riscattato la sconfitta subita contro la stessa squadra nella partita di andata. Il Messina Volley ha vinto i primi due set con punteggi di 25-17 e 25-18 rispettivamente, con un’ottima prestazione di Giulia Mondello.

Nel terzo set, la Cyclopis ha preso il comando con un vantaggio di 4 punti, ma il Messina Volley ha recuperato con l’ace di Francesca Cannizzaro e ha chiuso il set per 25-23 grazie ad un altro punto di Sara Arena. La vittoria è stata importante per la squadra, che ora si è agganciata al terzo posto in classifica, a soli due punti dalla vetta. “Questa vittoria è importante – ha dichiarato Cacopardo – soprattutto perché è maturata con un 3-0. Nonostante fossimo in emergenza, con alcune atlete che per motivi fisici non erano al top, siamo riusciti a giocare una buona partita e a vincere meritatamente”.

