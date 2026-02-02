Messina Volley supera il Team Volley 3-0 nel derby di Serie C

Il Messina Volley si impone nel derby cittadino superando il Team Volley con un netto 3-0 nella dodicesima giornata del campionato di Serie C femminile. Al PalaRescifina, gremito in ogni settore, la formazione guidata da Marcela Nielsen replica il risultato dell’andata e consolida la propria posizione in ottica playoff. La gara si sviluppa su ritmi sostenuti, con entrambe le squadre protagoniste di un confronto aperto e combattuto in tutti i parziali.

Nel primo set l’equilibrio si mantiene fino alle battute finali. Dopo il 17-16 ospite firmato da Selene Gironi, le padrone di casa reagiscono ribaltando l’inerzia del gioco. Alessandra Cuzzola incide in fase offensiva e al servizio, mentre Sara Arena firma il set-point. Nonostante il tentativo di rimonta del Team Volley, il parziale si chiude sul 25-22 per le gialloblù.

Il secondo set si apre con un immediato allungo del Messina Volley, che prende il controllo grazie ai contributi di Marika Arena, Giulia Mondello e Giulia Bisicchia. Le ospiti riducono il distacco, ma le locali ristabiliscono le distanze fino al 25-20, chiudendo il set con un muro decisivo di Cuzzola.

Nel terzo parziale il Messina Volley parte ancora avanti, ma il Team Volley riesce a ristabilire la parità sul 9-9. La squadra di Nielsen risponde con determinazione, trovando nuovi punti con Ignoto, Arena e Mondello. Nel finale, dopo due match-point annullati, è Bisicchia a chiudere l’incontro. Al termine della gara, l’allenatrice Nielsen ha dichiarato: “Un bel risultato con un 3-0 davanti a una bella cornice di pubblico. Ho dato spazio anche a chi gioca meno e la risposta è stata positiva. Ora concentrazione sulla sfida con Randazzo e su quella successiva contro la Nino Romano”.

Messina Volley – Team Volley Messina 3-0 (25-22; 25-20; 25-20)

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

Team Volley Messina: Consolo, Frigione Fl., Baldaro, D’Amico (Cap.), Savarese, Lo Nostro, Maggiari, Romeo, Barbera, Frigione Fr., Gironi, Pino, Fulci (Lib. 1), Lembo (Lib. 2). All. Di Mauro.

Arbitri: Ferraloro e Perdichizzi.

