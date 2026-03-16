Messina Volley supera Barcellona 3-0 nella 18ª giornata al PalaRescifina

Il Messina Volley supera in tre set la Più Formazione Barcellona nella gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C femminile, disputata al “PalaRescifina”. Il confronto si conclude con il risultato di 3-0 a favore della formazione guidata da Marcela Nielsen, che riesce a imporsi sulla squadra allenata da Domenico Fazio.

Il primo parziale procede in equilibrio fino al 4-4, quando due ace di Nielsen e un attacco vincente di Barbora Basile consentono alle padrone di casa di portarsi sull’8-4. La formazione ospite reagisce e raggiunge la parità sul 10-10 grazie alle iniziative di Romina Handraj, Martina Genovesi e Martina Oliva. Il Messina Volley riprende però il controllo con Nielsen e Giulia Mondello, mentre i muri di Alessandra Cuzzola e Michela Laganà ampliano il margine. Il set si chiude sul 25-16 con un attacco di Basile e due ace consecutivi di Mondello.

Nel secondo set la Più Formazione Barcellona si porta avanti con Genovesi, Handraj e Oliva, arrivando fino al +8 sul 10-18. Il Messina Volley avvia quindi la rimonta con Basile e Sara Arena, riducendo progressivamente il divario. Dopo il set-point ospite sul 21-24, Nielsen guida il recupero fino al 24-24. Il parziale si decide ai vantaggi, con il punto finale di Basile che fissa il punteggio sul 30-28.

Nel terzo set l’equilibrio dura fino al 5-5, poi Nielsen e Cuzzola portano le padrone di casa sull’8-5. Un break di sei punti consente al Messina Volley di ampliare il vantaggio fino al 14-5. L’ace di Basile vale il 18-6, mentre nel finale Nielsen, Laganà e Cuzzola consolidano il margine. Il match si conclude sul 25-12 con l’ultimo punto firmato da Cuzzola.

A fine gara Marcela Nielsen ha dichiarato: “È stata una partita particolare perché abbiamo attraversato momenti di difficoltà ma la squadra è riuscita a reagire senza cambi”. Domenico Fazio ha osservato: “Nel secondo set abbiamo espresso un buon livello, giocando alla pari con un avversario di qualità”. Il direttore generale Pietro Fazio ha aggiunto: “La squadra ha mantenuto un buon ritmo di gioco e la vittoria rappresenta un passo importante per la classifica in vista dei play-off”.

Messina Volley – Più Formazione Barcellona 3-0 (25-16; 30-28; 25-12)

Messina Volley: Bisicchia, Mondello 4, Laganà (Cap.) 2, Ignoto n.e., Basile 12, Nielsen 20, Arena M. 3, Runci n.e., Arena S. 6, Cuzzola 8, La Spada n.e., Colombrita (Lib. 1). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

Più Formazione Barcellona: Ragusi (Cap.), Handraj 3, La Spada 1, Genovesi 12, Tripaldi, Oliva 14, Messina, Chillemi 4, Scarpaci, Conti, Buglisi 1, Gulino (Lib. 1). All. Fazio. 2° All. Foti.

Arbitri: Queck e Scuto.

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