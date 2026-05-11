Messina Volley supera Acicatena e vola ai quarti play-off

Il Messina Volley supera la Liberamente Acicatena con il punteggio di 3-0 e conclude al primo posto il primo turno dei play-off promozione di Serie C, conquistando l’accesso ai quarti di finale. Davanti al pubblico del “PalaTracuzzi”, la formazione allenata da Marcela Nielsen ha avuto la meglio sulla squadra guidata da Giovanni Cardillo al termine di tre set combattuti.

Nel primo parziale regna l’equilibrio fino al 6-6, con le ospiti che trovano il primo allungo grazie al muro di Chiara Beninato. Il Messina Volley reagisce con Barbora Basile e Giulia Mondello, riuscendo a riportarsi avanti. Acicatena torna a contatto sul 19-18 con Martina Rapisarda, ma le padrone di casa allungano nuovamente e chiudono il set sul 25-21.

Nel secondo set le peloritane prendono subito margine grazie agli attacchi di Basile e Nielsen, portandosi sull’11-5. La formazione etnea recupera fino al 13-12 con Gabriella Ferlito e Rapisarda, ma il Messina Volley ristabilisce le distanze con Basile, Mondello e Cuzzola, archiviando il parziale sul 25-18.

Nel terzo set Acicatena parte meglio e si porta sull’1-4 con Arena e Montesano. La reazione delle padrone di casa arriva rapidamente con Basile e il muro di Cuzzola. Il Messina Volley mantiene il vantaggio fino al definitivo 25-20, chiudendo l’incontro con il punto finale firmato da Nielsen.

Al termine della gara Marcela Nielsen ha dichiarato: “E’ stata una partita un po’ complicata, però alla fine l’abbiamo spuntata e ora testa ai quarti”. Coach Giovanni Cardillo ha sottolineato: “Il Messina Volley ha dimostrato concretezza”. Il libero Miriam Colombrita ha aggiunto: “Partita dopo partita stiamo esprimendo il nostro gioco”.

Messina Volley – Liberamente Acicatena 3-0 (25-21; 25-18; 25-20)

Messina Volley: Bisicchia, Laganà (Cap.), Mondello, Ignoto, Basile, Nielsen, Runci, Arena, Cuzzola, La Spada, De Luca, Colombrita (Lib.). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo

Liberamente Acicatena: Ferlito, Guglielmino, Licciardello M., Beninato, Licciardello S., Rapisarda, Montesano, Savoca (Cap.), Arena, Il Grande, Grillo (Lib.). All. Cardillo. 2° All. Pennisi.

Arbitri: De Gaetano e De Nigris.

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