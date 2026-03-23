Messina Volley si impone nel derby cittadino contro SSD Unime per 3-1

Il Messina Volley si impone nel derby cittadino contro l’SSD Unime con il punteggio di 3-1, nella gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C femminile. La formazione guidata da Marcela Nielsen arriva all’appuntamento dopo una settimana segnata da alcune difficoltà fisiche che hanno limitato l’impiego completo di diverse atlete, ma riesce comunque a esprimere una prestazione solida e continua.

Nel primo parziale le ospiti prendono immediatamente il controllo, portandosi prima sul 1-4 e successivamente ampliando il margine fino al 9-16. Il vantaggio si consolida progressivamente fino al definitivo 14-25. Più equilibrato il secondo set, con le due squadre appaiate fino al 12-12. Il Messina Volley tenta l’allungo, ma la reazione dell’SSD Unime consente alle padrone di casa di ribaltare il risultato e chiudere sul 25-23, ristabilendo la parità.

Nel terzo set la squadra ospite torna a dettare il ritmo, costruendo un vantaggio consistente sin dalle prime fasi e mantenendolo fino al 17-25 finale. L’ultimo parziale si apre con un iniziale predominio delle locali, ma il Messina Volley recupera e passa in vantaggio nella fase centrale. Dopo una nuova situazione di equilibrio, le ospiti trovano l’allungo decisivo che porta al 19-25 e alla vittoria dell’incontro.

Al termine della gara, il tecnico Marcela Nielsen ha dichiarato: “Alcuni infortuni il queste settimane non ci hanno permesso di essere al top della forma. Nonostante ciò abbiamo giocato una buona gara, con Mondello libero per recuperare bene Colombrita in vista delle prossime gare. La squadra è cresciuta sotto un profilo caratteriale e sono felice di questo”.

SSD Unime – Messina Volley 1-3 (14-25; 25-23; 17-25; 19-25)

SSD Unime: Amara, Barbera, Catanzaro, Currò, Gravagno (Cap.), Maisano, Manoguerra, Mazzeo, Migale, Pamio, Parisi, Salvatore, Salgado A. (Lib. 1), Salgado E. (Lib. 2). All. De Leo.

Messina Volley: Bisicchia, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Mondello (Lib. 1), Colombrita (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

Arbitri: Ferrarolo e Perdichizzi.

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