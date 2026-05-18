Messina, visite gratuite per la prevenzione del melanoma

L’AOU “G. Martino” di Messina aderisce anche per il 2026 alla campagna nazionale di prevenzione del melanoma “Save Your Skin”, iniziativa promossa dalla SIDeMaST con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della corretta esposizione ai raggi solari.

La giornata dedicata alla prevenzione si svolgerà sabato 23 maggio all’interno dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia dell’ospedale universitario messinese, diretta dal professor Fabrizio Guarneri. I cittadini potranno usufruire gratuitamente di consulti specialistici finalizzati alla valutazione della pelle, oltre a ricevere indicazioni utili sulle pratiche di prevenzione e sui comportamenti corretti da adottare durante l’esposizione al sole.

Per accedere alle visite è richiesta la prenotazione attraverso il numero verde 800.89.45.24, disponibile dal lunedì al sabato nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 19.

La direttrice amministrativa dell’AOU, Elvira Amata, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa in vista della stagione estiva, sottolineando l’auspicio che le disponibilità previste possano soddisfare il maggior numero possibile di richieste da parte dell’utenza.

Sul valore della prevenzione si è soffermato anche Giovanni Pellacani, presidente SIDeMaST, che ha ricordato come il melanoma sia in costante aumento. “La diagnosi precoce rappresenta uno strumento fondamentale”, ha dichiarato, invitando i cittadini a monitorare eventuali cambiamenti cutanei e a rivolgersi tempestivamente agli specialisti in presenza di segnali sospetti.

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