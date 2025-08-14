Messina, tentato suicidio in carcere: agente salva detenuto al 14-bis

Nella mattinata dell’11 agosto, alla Casa circondariale di Messina “Gazzi”, un detenuto del circuito di alta sicurezza, sottoposto al regime del 14-bis e assegnato al reparto “Ex protetto”, ha tentato il suicidio impiccandosi con l’elastico delle mutande. Lo riferisce la Fp Cgil di Messina. Un Assistente di Polizia penitenziaria, che in quel momento copriva due posti di servizio per carenza di organico, ha notato un comportamento anomalo e, “dopo pochi secondi”, è entrato nella cella, ha sciolto il cappio e ha attivato i soccorsi sanitari. Il recluso è stato trasferito d’urgenza al Pronto soccorso in condizioni gravissime. L’episodio è avvenuto a pochi giorni dalla morte, per suicidio, del detenuto Stefano Argentino nello stesso istituto.

Il segretario generale della Fp Cgil di Messina, Francesco Fucile, e il coordinatore provinciale Fp Cgil Polizia penitenziaria, Giovanni Spanò, sottolineano: “Questo intervento conferma professionalità, sangue freddo e abnegazione degli agenti. Il collega merita un riconoscimento formale da parte dell’Amministrazione penitenziaria”. I rappresentanti sindacali richiamano inoltre le criticità strutturali: “La cronica carenza di personale espone quotidianamente gli operatori a pressioni elevate. È inaccettabile che simili eventi siano divenuti ricorrenti”.

Secondo la Fp Cgil, a Messina “sono presenti numerosi ristretti con problematiche diverse o autori di aggressioni al personale, che affollano impropriamente il reparto di transito”. Il sindacato segnala che, “nonostante le ripetute sollecitazioni, il Provveditore regionale della Sicilia non ha ancora disposto i trasferimenti”, con ripercussioni sulla sicurezza degli agenti e sui percorsi rieducativi dei detenuti. Da qui il nuovo appello: “Servono interventi strutturali, maggiori risorse e un’attenzione specifica alla salute mentale”.

