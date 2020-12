Messina – Stabilizzati 90 lavoratori, una battaglia durata 30anni

Città Metropolitana: «Dopo 30 anni di attesa, la battaglia della stabilizzazione dei precari si è finalmente conclusa».

Giornata storica a Palazzo dei Leoni, dove 90 lavoratori, dopo anni di attesa hanno raggiunto il traguardo della stabilizzazione. Un risultato in cui la FP CGIL non ha mai smesso di credere.

Anni di attesa, di lotte, di battaglie, ma alla fine i sacrifici dei 90 lavoratori precari della Città Metropolitana, sono stati ripagati. Questo pomeriggio, infatti, presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, sono stati sottoscritti i contratti a tempo indeterminato tanto attesi dai dipendenti. «Siamo felici di poter gioire di questo grande risultato – affermano il segretario della FP CGIL Francesco Fucile e le RSU della FP CGIL Tiziana Ruggeri -, perché in questi anni abbiamo sempre combattuto a fianco di questi lavoratori e conosciamo bene le difficoltà che hanno vissuto ed affrontato non solo sotto il profilo professionale ma anche sotto il profilo personale. Oggi però siamo qui a raccontare una nuova pagina di storia del lavoro in questa città e per questo non possiamo fare a meno di riconoscere l’impegno profuso dall’Amministrazione Metropolitana, con il sindaco De Luca.

Adesso però, come affermato al termine del pomeriggio De Luca, – continuano i dirigenti sindacali -, perché è necessario che ai dipendenti neo assunti venga riconosciuta l’anzianità di servizio maturata e, così come avvenuto al Comune, si riconoscano le 36 ore contrattuali». Nel corso del pomeriggio è stata ricordata, con grande affetto e commozione, una delle dipendenti che avrebbe dovuto firmare il contratto, Francesca Zafarana, scomparsa appena qualche giorno fa, ad un passo dalla realizzazione di un sogno per cui ha sempre combattuto in prima fila.

La nota della “Città Metropolitana di Messina”

E’ giunta al termine la lunga attesa dei precari della Città Metropolitana di Messina.

Tutti i novanta dipendenti hanno sottoscritto il contratto di lavoro che ne determina la stabilizzazione dopo circa trent’anni di incertezza lavorativa.

Il Sindaco Metropolitano di Messina, dott. Cateno De Luca, nel corso dell’incontro avvenuto oggi pomeriggio nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, ha espresso i propri auguri e quelli dell’Ente per il raggiungimento dell’agognato obiettivo.

“E’ stato un momento importante perché abbiamo mantenuto l’impegno che ci ha visti determinati nel salvare l’Ente e rilanciarlo nei ruoli delicati che gli competono. La firma di oggi rappresenta la concretizzazione di un sogno per ciascuno di voi. Adesso lavoreremo per realizzare il vostro allineamento lavorativo con tutti gli altri dipendenti e, nel prossimo triennio contabile 2021-2023, attueremo il passaggio contrattuale alle trentasei lavorative settimanali, così come è avvenuto recentemente a Palazzo Zanca. Ma non solo, con l’inizio del prossimo anno definiremo anche il vostro inquadramento ed attiveremo la procedura di riorganizzazione della pianta organica e del potenziamento per dare risposte concrete agli impegni che ci attendono”.

La Segretaria Generale della Città Metropolitana di Messina, avv. Angela Maria Caponetti, ed il Dirigente della I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”, avv. Anna Maria Tripodo, hanno espresso i più sentiti auguri per l’atteso traguardo lavorativo.