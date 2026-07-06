Messina, sequestro da 515 mila euro eseguito dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Messina ha dato esecuzione a un decreto di sequestro disposto dal Tribunale di Messina – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. Il provvedimento riguarda un patrimonio societario, mobiliare e immobiliare del valore stimato di circa 515 mila euro.

Il destinatario della misura è una persona condannata con sentenze definitive per diversi reati, tra cui ricettazione, truffa, furto, resistenza a pubblico ufficiale, calunnia, lesioni personali e bancarotta fraudolenta.

Gli accertamenti economico-patrimoniali svolti dai finanzieri della Compagnia di Milazzo, coordinati dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno ricostruito la situazione reddituale e patrimoniale dell’interessato. Secondo quanto emerso dalle indagini, nel corso degli anni sarebbero stati effettuati investimenti e operazioni economiche ritenuti non compatibili con i redditi dichiarati, tra cui acquisizioni immobiliari, acquisti di autovetture di lusso, la costituzione di diverse società, oltre all’apertura di conti correnti bancari e alla sottoscrizione di buoni postali.

Sulla base degli elementi raccolti, che dovranno trovare conferma nei successivi gradi di giudizio, il Tribunale di Messina – Sezione Misure di Prevenzione ha riconosciuto, secondo l’ipotesi accusatoria, la sussistenza di un profilo di pericolosità sociale e una rilevante sproporzione tra il patrimonio nella disponibilità del soggetto e le risorse economiche lecitamente percepite. Il provvedimento richiama inoltre la valutazione secondo cui l’interessato avrebbe abitualmente tratto, almeno in parte, i propri mezzi di sostentamento da attività delittuose.

Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a sequestro due compendi aziendali con i relativi beni, due immobili e cinque rapporti finanziari. I beni sono stati affidati alla gestione di un amministratore giudiziario.

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