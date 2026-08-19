Messina, sequestrata comunità per disabili: trasferiti 37 ospiti

Una comunità alloggio destinata a persone con disabilità psichica, situata nella zona nord della città metropolitana di Messina, è stata sottoposta a sequestro preventivo dopo un’ispezione che avrebbe evidenziato diverse irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario e assistenziale. I 37 ospiti presenti sono stati trasferiti in altre strutture.

Il provvedimento d’urgenza è stato eseguito dai militari del Nas di Catania e del Nil di Messina, con il supporto dell’Asp di Messina, e successivamente convalidato dal gip del Tribunale di Messina su richiesta della Procura distrettuale antimafia. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Assunta Musella, hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati del legale rappresentante dell’associazione che gestisce la comunità.

Secondo quanto riscontrato durante i controlli sulle strutture socioassistenziali, nella comunità sarebbero state rilevate gravi carenze igienico-sanitarie, un numero di ospiti superiore a quello autorizzato e la presenza di operatori ausiliari privi della necessaria qualifica sanitaria. È stato inoltre individuato un lavoratore impiegato in nero.

Nel corso dell’ispezione sono state sequestrate oltre 230 confezioni di specialità medicinali scadute e quindi non più utilizzabili. Il valore complessivo della struttura interessata dal provvedimento è stato stimato in circa 3 milioni di euro.

Il trasferimento dei 37 ospiti è stato effettuato con l’intervento degli assistenti sociali del Comune di Messina e del Dipartimento di salute mentale di Messina Nord, che hanno curato la ricollocazione in strutture ritenute idonee. Al legale rappresentante sono contestati, a vario titolo, i reati di maltrattamenti, abbandono di minore o incapace, somministrazione di farmaci guasti e violazioni dei requisiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

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