Messina, scuola e imprese più vicine per il futuro dei giovani

Rafforzare la collaborazione tra il sistema scolastico e il tessuto produttivo della provincia per favorire percorsi formativi maggiormente collegati alle esigenze del territorio e ampliare le opportunità professionali dei giovani. È stato questo il tema centrale dell’incontro tra il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Messina, Leon Zingales, e il presidente di Sicindustria Messina, Giuseppe Lupò.

Il confronto si è svolto nella sede del Provveditorato e ha visto anche la partecipazione della vicepresidente di Sicindustria Messina, Alessandra Iaculano. Al centro della riunione sono state poste le principali questioni legate alla formazione degli studenti e al loro successivo ingresso nel mondo del lavoro, con particolare riferimento alla necessità di consolidare il dialogo tra istituzioni scolastiche e imprese locali.

«Una collaborazione più stretta tra istituzioni scolastiche e imprese può infatti consentire ai ragazzi di conoscere meglio le realtà professionali presenti sul territorio, sviluppare competenze spendibili e compiere scelte più consapevoli in vista del proprio futuro», hanno spiegato Lupò e Zingales.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi anche i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, il passaggio dalla scuola all’occupazione e gli strumenti utili alla valorizzazione dei talenti giovanili. L’obiettivo è individuare una strategia condivisa che permetta di collegare maggiormente le conoscenze e le competenze maturate durante il percorso scolastico con le necessità espresse dal sistema produttivo provinciale.

«La collaborazione tra scuola e imprese è la chiave per dare ai nostri giovani un futuro concreto e ricco di opportunità», ha aggiunto Zingales.

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