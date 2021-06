Messina – Sciopero Papardo, richiesta incontro al Prefetto per tentativo di conciliazione

“La UIL e la CGIL di Messina, insieme alle categorie UIL FPL e FP CGIL, comunicano al prefetto di Messina che, in data 28 maggio 2021 si è svolta, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid 19, presso l’Auditorium dell’ospedale Papardo, una partecipata Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della medesima azienda, al fine di esaminare la gravissima problematica relativa all’abbattimento della massa finanziaria da parte dell’Assessorato regionale alla Salute: una decisione che può essere causa di notevoli tagli sia sull’offerta sanitaria, nonché sui livelli occupazionali”.

Lo scrivono in una missiva spedita al prefetto di Messina, i segretari generali di Cgil e Uil, Giovanni Matsroeni e Ivan Tripodi, i segretari generali di Fp Cgil, Francesco Fucile, della Uil-Fpl, Pippo Calapi nonché i coordinatori provinciali area Medica, Guglielmo Catalioto (Fp Cgil) e Corrado Lamanna (Uil-Fpl).

“L’Assessorato regionale alla Salute ha inspiegabilmente tagliato, solo per l’Azienda ospedaliera Papardo, la massa finanziaria di circa 8 milioni di euro, mentre tutte le altre aziende ospedaliere siciliane sono state salvaguardate da tagli indiscriminati. I lavoratori hanno evidenziato le pesanti preoccupazioni e il fortissimo dissenso in merito a tali scelte assunte da parte dell’Assessorato ed hanno deliberato, all’unanimità , lo stato di agitazione del personale. Sembrerebbe che l’Azienda Papardo sia diventata vittima sacrificale da parte dell’Assessorato regionale alla Salute, infatti non bisogna dimenticare che tale azienda già nel 2018 è stata fortemente penalizzata in quanto trasformata inspiegabilmente da DEA di secondo livello a Dea di primo livello, nonostante le numerose Alte Specialità esistenti presso la stessa struttura. Pertanto, la UIL e la CGIL, insieme alla UIL FPL e alla FP CGIL, di Messina chiedono al prefetto, ai sensi della legge 146/90, l’avvio del tentativo di conciliazione e l’attivazione delle procedure di raffreddamento del conflitto che veda il coinvolgimento di tutte le parti in causa, vale a dire l’Assessorato regionale alla Salute guidato dall’avv. Ruggero Razza e il Direttore generale dell’A.O. Papardo, al fine di risolvere definitivamente la problematica su esposta”.

Conclude la nota dei dirigenti sindacali di Cgil, Uil, Fp Cgil e Uil-Fpl.