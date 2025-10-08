Messina, rinviate le prove orali del concorso per 100 vigili urbani

È stato ridefinito il calendario delle prove orali del concorso pubblico per la copertura di 100 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori. Le nuove date, comunicate dal Comune di Messina, vanno dal 30 ottobre al 20 dicembre e le prove si svolgeranno nella Sala Ovale di Palazzo Zanca.

La modifica si è resa necessaria dopo le dimissioni, presentate il 29 settembre, del componente aggiuntivo della commissione esaminatrice per la materia di Informatica, motivate da “inderogabili ed imprevisti motivi personali”. Poiché non erano disponibili sostituti tra i nominativi sorteggiati, l’Amministrazione ha proposto al componente dimissionario di rivedere il calendario degli esami, in modo da conciliare gli impegni personali. Quest’ultimo ha accettato la proposta, ritirando formalmente le dimissioni.

La prova orale affronterà gli stessi argomenti della prova scritta e comprenderà anche la verifica della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche, con particolare riferimento ai processi comunicativi in rete. Ogni candidato estrarrà casualmente le domande, mentre la Commissione attribuirà i punteggi a porte chiuse dopo l’audizione di gruppi di cinque partecipanti.

Per il superamento della prova è richiesto un punteggio minimo di 36 su 60. Al termine di ogni sessione giornaliera verrà pubblicato l’elenco dei candidati esaminati con i rispettivi risultati.

👁 Articolo letto 264 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.