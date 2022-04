Messina – Protocollo sulla sicurezza in Prefettura, la Cisl e la Filca Cisl tra i firmatari

Alibrandi: «Importante passo in avanti per cambiare la cultura del lavoro. Grazie all’azione di rete e alla sinergia si può fare vera prevenzione». Famiano: «Investire in sicurezza è sinonimo di civiltà ».

Sottoscritto in Prefettura l’accordo per l’istituzione del Tavolo permanente per la sicurezza sul lavoro del settore edile. Un accordo che la Cisl ritiene fondamentale per promuovere la prevenzione.

«È un passo in avanti – sostiene il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, tra i firmatari del Protocollo – perché è importante cambiare la cultura del lavoro. Quello di oggi è un tassello importante che si aggiunge all’azione di rete e sinergia coordinata dalla Prefettura. Si stabilisce, così, un percorso congiunto tra tutte le istituzioni e le forze dell’ordine, le associazioni datoriali e dei lavoratori, per garantire sicurezza ma soprattutto la pressione e la sensibilizzazione». L’obiettivo, ha sottolineato Alibrandi nel suo intervento, è quello di avviare un processo culturale che valorizzi la sicurezza dei luoghi di lavoro.

«Lavoriamo per sensibilizzare e per innalzare il livello della sicurezza. Siamo veramente contenti del lavoro fatto sino ad oggi e siamo convinti che adesso, con la strutturazione del Protocollo in Prefettura, si possa lavorare insieme per garantire la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici».

La Cisl condivide anche il richiamo specifico alle responsabilità che il Prefetto ha fatto nel suo intervento. «Quello della sicurezza deve essere un tema legato non all’emotività del momento, quando accade una tragedia, ma occorre che tutti siamo protagonisti del cambiamento culturale, partendo dalle scuole. Innalzando la qualità delle imprese si garantisce la sicurezza, ma anche i diritti e la qualità del lavoro e dei lavoratori. Sotto questo aspetto la sinergia è strategica e fondamentale».

«Siamo soddisfatti – aggiunge il segretario generale della Filca Cisl Messina, Giuseppe Famiano – che il protocollo sottoscritto oggi con tutte le parti sociali, uffici ispettivi e forze dell’ordine rimarca e definisce una collaborazione tra tutti gli enti interessati alla sicurezza sui luoghi di lavoro e consentirà una reale condivisione dei dati. La sicurezza non è un optional e la prevenzione degli infortuni deve essere l’obiettivo delle imprese edili perché investire in sicurezza è sinonimo di civiltà ».