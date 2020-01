Messina – Piscina di Villa Dante proiettata verso il futuro dopo i primi mesi di attività

Terminate le festività natalizie, torna regolare l’attività alla piscina di Villa Dante, che si prepara a vivere un 2020 ricco di appuntamenti.

Prima di tuffarsi nel nuovo anno, l’ATS Piscina Villa Dante ha stilato un bilancio dei sette mesi di gestione, che hanno ridato l’impianto non soltanto agli atleti peloritani, ma all’intera cittadinanza. “Siamo soddisfatti di ciò che si è fatto per nuoto, pallanuoto e sincronizzato – ha dichiarato il coordinatore del piano vasca Nicola Germanà – le società hanno potuto preparare in modo tranquillo i vari campionati e le gare in calendario”. Gli appassionati si stanno abituando a fruire di una struttura all’aperto, immersa nella natura. “Stiamo operando in una zona che non aveva la consuetudine di nuotare in una piscina scoperta. Tra l’altro, l’impianto, essendo rimasto chiuso per parecchio tempo, non era conosciuto.

La presenza giornaliera di numerosi ragazzi ha arricchito la stessa Villa Dante di un contagioso entusiasmo ed i visitatori abituali provano ormai piacere nel vederci lì”. Piscina e palestra del tennistavolo hanno creato un piccolo polo sportivo nel “cuore” di Villa Dante. “Ci siamo uniti al tennistavolo, che è un fiore all’occhiello per gli eccellenti risultati raggiunti.

L’offerta si è, così, ampliata per il giovamento di tutti”. Avete organizzato diverse manifestazioni pure di carattere sociale. “Ci teniamo molto a queste iniziative. L’ultima l’abbiamo promossa per raccogliere dei fondi da destinare a Paolo Chillè, ma presto ne presenteremo altre”. Dal punto di vista agonistico? “La piscina ospiterà eventi ufficiali di nuoto, sincronizzato e pallanuoto. Ci teniamo, infine, a ringraziare – conclude Germanà – l’Amministrazione comunale, che ci ha dato l’opportunità di essere in questo impianto, anche perché senza la piscina di Villa Dante tantissimi giovani messinesi non avrebbero più dove allenarsi”.