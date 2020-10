Messina – Palazzo Zanca si tinge di rosa per la campagna di prevenzione dei tumori al seno della LILT

Palazzo Zanca si tinge di rosa per fare da “testimonial” alla campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori al seno “Nastro rosa”, promossa dalla LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori), che durerà per tutto il mese di ottobre.

L’iniziativa è estesa in modo capillare a tutto il territorio nazionale e molti comuni vi hanno aderito illuminando il monumento più rappresentativo delle città . Domani, martedì 13, la LILT sarà al fianco dell’associazione “Per te donna”, presieduta da Graziella Di Blasi, in una giornata dedicata all’informazione sul tumore metastatico al seno che si svolgerà a piazza Duomo.

Messina in questo percorso di sensibilizzazione è tra le città capofila, grazie all’impegno costante del suo presidente dott. Pietro Spadaro, da anni impegnato nella lotta in favore della prevenzione, e di altri medici volontari. Per le prenotazioni delle visite gratuite è possibile contattare il numero 3473718884, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12, oppure il numero verde 800-998877.