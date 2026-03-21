Messina, oltre 30 chili di droga in auto: arrestata 35enne e 4 denunciati

Un’ingente quantità di sostanze stupefacenti, proveniente dal centro Italia e destinata al mercato siciliano, è stata intercettata dalla Polizia di Stato lungo l’asse dello Stretto. In manette è finita una donna di 35 anni, originaria di Roma, sorpresa alla guida di un’auto a noleggio con oltre 30 chilogrammi di droga nascosti nel bagagliaio.

L’operazione è scaturita da un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, che aveva individuato l’arrivo imminente di un carico illecito trasportato su un veicolo diretto in Sicilia. I controlli sono stati predisposti tra il porto di Messina e Villa San Giovanni, dove gli agenti hanno individuato l’autovettura a bordo di un traghetto. Alla guida vi era la donna, notata mentre interagiva con altri soggetti, circostanza che ha fatto ipotizzare un’azione coordinata.

Dopo lo sbarco, il mezzo ha effettuato diversi spostamenti nel centro cittadino, con manovre ritenute funzionali a eludere eventuali controlli, per poi immettersi sull’autostrada A18 in direzione Catania. Un secondo veicolo di grossa cilindrata, con quattro persone a bordo, ha seguito lo stesso tragitto, adottando condotte ritenute utili a ostacolare il pedinamento.

Entrambi i mezzi sono stati fermati nei pressi del casello autostradale di Messina. All’interno dell’auto condotta dalla trentacinquenne sono stati rinvenuti due borsoni contenenti 28 chilogrammi di hashish, oltre un chilogrammo di cocaina e circa due chilogrammi di marijuana.

I quattro occupanti dell’altro veicolo, anch’essi romani, sono stati identificati e denunciati in stato di libertà per concorso in detenzione ai fini di spaccio; uno di loro è stato inoltre segnalato per porto illegale di due coltelli. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere per la donna.

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