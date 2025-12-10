Messina, mozione Gioveni porta il caso degli alunni autistici in Procura

Gli atti della commissione Servizi Sociali del Comune di Messina saranno trasmessi alla Procura in seguito alle segnalazioni emerse durante la seduta dedicata alla condizione dei minori con disabilità, con particolare riferimento agli studenti autistici. L’iniziativa è stata assunta dopo gli interventi delle associazioni presenti, tra cui “Nati per la vita” con Salvatore Potenzone, “Il volo” con Claudio Cardile e “Associazione Bambini Speciali” rappresentata da Marco Bonanno.

Proprio l’intervento di Bonanno ha portato la commissione a deliberare l’invio degli atti all’autorità giudiziaria. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, ha presentato una mozione approvata all’unanimità, motivata dalle dichiarazioni riguardanti la gestione degli alunni autistici, in un contesto reso più complesso dalla recente sospensione, poi revocata, di uno studente coinvolto in un episodio avvenuto in classe.

Bonanno ha richiamato l’attenzione sulla necessità di regolamenti per trasporti e impianti sportivi, evidenziando inoltre l’assenza della Garante per i disabili. Ha poi segnalato la presenza in alcune scuole cittadine di insegnanti di sostegno privi dei requisiti previsti.

Gioveni ha spiegato che tali affermazioni richiedono una verifica da parte della magistratura. «Sono emerse dichiarazioni riguardanti presunte irregolarità nelle designazioni di alcune insegnanti di sostegno, naturalmente da accertare», ha dichiarato. «Ho chiesto che il verbale dell’intera seduta venga trasmesso alla Procura affinché si valutino eventuali responsabilità o irregolarità nelle procedure amministrative».

