Messina, moto investe due sorelle sulla Consolare Pompea

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo la via Consolare Pompea a Messina, coinvolgendo una moto e due pedoni. Secondo le prime ricostruzioni, le due sorelle, di nazionalità filippina, stavano attraversando la carreggiata, probabilmente sulle strisce pedonali, quando il motociclista le ha investite. Le cause sono in fase di accertamento, ma non si esclude che l’asfalto reso scivoloso dalle condizioni climatiche possa aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo.

Il personale sanitario ha soccorso i tre feriti. Una delle giovani è stata trasferita al Policlinico, dove le è stata diagnosticata una prognosi di trenta giorni per lesioni agli arti inferiori. La sorella è stata invece ricoverata all’ospedale Papardo ed è attualmente sottoposta a osservazione per un trauma facciale. Il conducente della moto ha riportato ferite di minore entità. Nessuno dei tre versa in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale, incaricati dei rilievi, insieme ai Carabinieri. L’area è stata temporaneamente delimitata per consentire le operazioni e ripristinare la viabilità.

