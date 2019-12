Messina – Mezzi e operatori in azione per garantire la percorribilità delle strade provinciali

Tutte le arterie stradali sono transitabili. A causa dell’emergenza neve, tutti i mezzi ed il personale addetto alla viabilità della Città  Metropolitana di Messina sono in piena fase operativa per assicurare la percorribilità  stradale nelle zone montane dove si sono registrate precipitazioni nevose.

Allo stato attuale il Servizio “Autoparco”, in sinergia con il Servizio “Protezione Civile” e con i vari servizi della “Viabilità ” garantisce la piena fruibilità delle strade provinciali grazie alla costante azione dei mezzi spazzaneve e spargisale.

Il problema maggiore è costituito dalla formazione di ghiaccio a causa delle basse temperature.

Nelle scorse settimane, dopo i vari interventi di controllo e manutenzione da parte del Servizio “Autoparco”, sono stati dislocati tutti i dodici mezzi dedicati allo spalamento della neve.

In particolare, sono in azione uno Scam provvisto di vomero e spandisale, quattro Rolba 400 S turbofresa, due Iveco 110 provvisti di vomero e spandisale, un Isuzu D Max provvisto di vomero e spandisale, un Unimog dotato di vomero e spandisale, un Magirus 4×4 dotato di vomero e spandisale, un bob cat per il carico di sale sui mezzi spandisale, una pala gommata Komatsu provvista di lama spazzaneve oltre ad una jeep Land Rover ed una Panda 4×4 a supporto dei mezzi impegnati nello spalamento della neve.

I mezzi sono stati dislocati e sono in azione nei Comuni di: Cesarò-S. Teodoro, S.P. 167; Montalbano Elicona-S.Piero Patti-Ucria-Raccuja, SS.PP. 110-122-136-137-138; CaroniaCapizzi-Bivio Cerami, S.P. 168; Tortorici-Galati Mamertino-Longi, SS.PP. 139-155-156-157-161.