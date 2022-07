Messina – Chiuso lo svincolo di “Giostra” dalle 06 alle 14 di sabato 23 luglio

In data odierna, alle ore 16.30 si è svolta una riunione del Comitato Operativo Viabilità al fine di valutare la proposta avanzata dal CAS in merito alla chiusura al transito dello svincolo di Giostra, per soli i veicoli provenienti da Palermo e diretti a Messina, necessaria a consentire gli interventi di messa in sicurezza del manto stradale dello svincolo stesso.

Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato Polizia Stradale, Arma del Carabinieri, Vigili del Fuoco, Anas, C.A.S. ed i Comuni di Messina, Villafranca, Saponara e Rometta, è stato preso preliminarmente atto che i lavori da eseguire per la messa in sicurezza del manto stradale dello svincolo di Messina-Giostra non sono ulteriormente procrastinabili e che gli stessi comportano la necessità di procedere alla chiusura al transito del tratto autostradale della A/20 tra lo svincolo di Rometta e quello di Messina-Boccetta.

Da ciò la necessità di individuare la fascia oraria che assicuri minore impatto sulla circolazione dei mezzi pesanti e delle autovetture.

Sulla base dell’analisi dei transiti proposta al tavolo dalla Polizia Stradale e dal CAS e sentite altresì le valutazioni espresse dai rappresentati dei Comuni interessati dalla viabilità “alternativa”, è stato concordato che i lavori dovranno essere eseguiti dalle 06 alle 14 di sabato 23 luglio.

In tale fascia oraria i mezzi pesanti – la cui circolazione è peraltro interdetta dalle ore 08 alle ore 16,00 ai sensi del decreto prefettizio di limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2022 – verranno “stoccati” in autostrada; mentre autovetture e mezzi leggeri diretti a Messina dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Rometta ed utilizzare la viabilità ordinaria lungo la SS 113.

La restrizione al transito riguarderà unicamente la direttrice Palermo-Messina, mentre nessuna limitazione interesserà il senso di marcia “ad uscire” da Messina in direzione Palermo.

In abbinamento a mirati servizi di viabilità che saranno coordinati dalla Polizia Stradale con il concorso delle Polizie Locali e delle squadre di supporto di ANAS e CAS, quest’ultimo provvederà altresì ad assicurare una preventiva e costante informazione all’utenza sia nei giorni precedenti le limitazioni al transito che nella giornata di sabato 23 luglio.