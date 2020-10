Messina – Interruzione saltuaria per lavori nello svincolo Giostra

Nell’ambito dei lavori per l’intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del viadotto Ritiro, al fine di consentire le attività di taglio dei sovrastanti cordoli della campata n. 8 della carreggiata sinistra del predetto viadotto, è stata disposta l’interruzione saltuaria del traffico veicolare (Stop&Go) della rampa C dello svincolo Giostra Annunziata per i veicoli provenienti da Messina che transitano in direzione Palermo dell’autostrada Messina-Palermo (tangenziale di Messina) in orario notturno.

Il cronoprogramma previsto è il seguente: dalle ore 21 di oggi, mercoledì 28, alle 6 di domani, giovedì 29; dalle 21 di domani, giovedì 29, alle 6 di venerdì 30; e dalle 21 di venerdì 30 alle 6 di sabato 31.

L’interruzione saltuaria della circolazione veicolare avverrà per periodi di durata massima di 10 minuti e la gestione del traffico sarà effettuata con l’ausilio di movieri.

E’ inoltre istituito il limite massimo di velocità di 40 km/h in ossequio al decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 e al D.M. 22/01/2019.