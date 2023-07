Messina, incidente sulla A20: 2 morti e 4 feriti uscita galleria Telegrafo

Tragedia notturna sulla Messina-Palermo: auto cappottata centrata da due vetture, due vittime e quattro feriti all’uscita della galleria Telegrafo.

Tragedia sull’autostrada A20: due persone muoiono e quattro rimangono ferite in un terribile incidente all’uscita della galleria Telegrafo, in direzione Palermo. Un’auto Audi si è cappottata contro il guardrail ed è stata colpita da due veicoli, una BMW e un’altra Audi. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma due conducenti sono deceduti sul posto. Quattro persone sono state trasportate in ospedale, una delle quali è in gravi condizioni. Gli agenti della Polstrada hanno chiuso la strada e avviato le indagini.

Due morti e quattro feriti in un incidente che si è verificato intorno all’1:30 di notte sull’A20, all’uscita della galleria Telegrafo, in direzione Palermo. Secondo una prima ricostruzione un’auto, un’Audi, è finita contro il guardrail, si è cappottata ed è stata colpita in pieno da altre due vetture che sopraggiungevano, una BMW e un’altra Audi. Questi ultimi due mezzi si sarebbero ritrovati l’auto davanti e non sarebbero riuscite a scansarla.

Sul posto sono giunte immediatamente alcune ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polstrada. All’arrivo dei sanitari, però, per i conducenti del primo e terzo veicolo non c’è stato nulla da fare: sarebbero morti sul colpo. Ferite invece altre 4 persone che sono state assistite dai medici giunti sul posto e trasferiti in ambulanza presso l’ospedale. Una di queste è in gravi condizioni.

C’è stato bisogno anche dell’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre alcuni corpi dagli abitacoli accartocciati. La strada è stata chiusa e del traffico, così come dei rilievi, si sono occupati gli agenti della Polstrada.

