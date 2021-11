Messina – Inaugurata oggi la Pineta di Camaro dopo i lavori di riqualificazione

Il Sindaco Cateno De Luca stamani, insieme agli Assessori Massimiliano Minutoli, Dafne Musolino e Laura Tringali, ha inaugurato il bosco comunale denominato “Foresta di Camaro”, dopo l’ultimazione dei lavori di riqualificazione. All’evento, hanno preso parte il vicecomandante vicario della Polizia Municipale Commissario Giovanni Giardina; il Comandante della Polizia Metropolitana Antonino Triolo; l’Ispettore ripartimentale delle foreste di Messina Giovanni Cavallaro con la dirigente Rosa Commendadore; rappresentanti dell’impresa SicilVerde, ed una delegazione di studenti degli Istituti Superiori Antonello, Verona Trento, Minutoli, una classe dell’Istituto Agrario Cuppari e una della Sezione geometra, e gli Istituti Comprensivi Albino Luciani e Giorgio La Pira. La Foresta, costituita prevalentemente da una Pineta, dopo diversi decenni trascorsi tra proposte e tentativi, come da progetto iniziato quindici anni fa, è stata interessata da interventi relativi alla riqualificazione ambientale del bosco, affidati all’impresa SicilVerde s.r.l., e derivanti da un finanziamento di 1.050.000,00 euro con un importo a base d’asta di 776.350,66 euro (Determinazione n° 5991 del 09/07/2020) ed aggiudicazione di 568.746,84 euro (Determinazione n° 6972 del 13/08/2020).

I lavori hanno riguardato inoltre il ripristino ed il potenziamento della viabilità forestale, nonché il recupero delle fasce tagliafuoco. Il bosco di “Camaro”, ubicato oltre l’abitato del villaggio di Camaro sui Peloritani, tra le “quattro strade” e Pizzo Chiarino, ricopre una superficie di circa 100 ettari di proprietà comunale rappresentando un vero e proprio polmone verde per la Città di Messina. L’area, che è risultata esente dagli incendi boschivi, ricade all’interno del SIC e della ZPS.

A conclusione dell’odierna inaugurazione il Sindaco De Luca ha annunciato una importante iniziativa per presentare alla città la Foresta riqualificata che si terrà domenica 28, dalle ore 8 alle 12, cui sono invitati a partecipare la cittadinanza, le scolaresche e le Associazioni ambientaliste per trascorrere un momento conviviale per conoscere la bellezza paesaggistica del bosco cittadino, arricchito dalla degustazione di prodotti tipici messinesi e “dulcis in fundo stupirò cucinando personalmente per tutti i partecipanti”, ha detto il Sindaco.

Si ricorda che per raggiungere il sito è necessario accedere dalla Strada provinciale 50 bis per Dinnammare, raggiungendo la Pineta di Camaro dal bivio che porta al Centro Polifunzionale di educazione ambientale Azienda Foreste sui Colli San Rizzo.