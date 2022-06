Messina – In salvo uno splendido esemplare di tartaruga “Caretta Caretta”

Messina – In salvo uno splendido esemplare di tartaruga “Caretta Caretta”

È stata individuata ieri pomeriggio, nel tratto antistante la banchina del molo Rizzo, da alcuni dipendenti delle società di navigazione del terminal aliscafi. Una tartaruga marina, in evidente difficoltà , rischiava di essere travolta dai natanti che lì fanno ormeggio.

I poliziotti della locale Sezione di Polizia di Frontiera sono riusciti a recuperarla e metterla in salvo grazie all’aiuto della Corporazione degli Ormeggiatori del Porto di Messina che ha prontamente messo in acqua la barca Emanuele I. L’animale è stato quindi trasferito a bordo del rimorchiatore Ievoli Red presso il Centro Recupero Tartarughe Marine – Blue Conservancy Onlus di Brancaleone (RC), come da indicazioni della Guardia Costiera.

Gli operatori della onlus hanno preso in cura la tartaruga, un esemplare della specie protetta “Caretta Caretta”, di sesso femminile, età approssimativa di 30/40 anni. Presenta una ferita alla testa, forse causata dall’elica di un natante.