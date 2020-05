Messina – Igienizzazione all’interno delle aree baraccate, proficua collaborazione tra istituzioni

Mentre continua la distribuzione dei Kit di prevenzione (mascherine ed igienizzanti) alle famiglie che vivono nelle aree degradate della Città , stamattina, alla presenza del Vice Sindaco, Arch. Salvatore Mondello, dell’Assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli e del Presidente di A.ris.Mè Marcello Scurria, nell’ambito dell’attività e misure programmate per la prevenzione per COVID-19, è iniziata l’attività , senza precedenti, di igienizzazione con prodotti regolarmente autorizzati all’interno delle aree degradate.

Grazie al prezioso supporto della Brigata Aosta dell’Esercito Italiano e della Protezione civile comunale che hanno messo a disposizione uomini e strumenti il servizio si è svolto regolarmente con la collaborazione attiva degli abitanti. La prossima settimana l’iniziativa proseguirà nelle altre aree degradate di Messina ed in particolare nelle aree di Giostra ed Annunziata. Â

Il Vice Sindaco Salvatore Mondello si dichiara “soddisfatto dell’attività e ritiene che tali azioni nobilitano l’Amministrazione comunale e tutti gli uomini di buona volontà che le stanno rendendo possibili”. Scurria ritiene che “l’attenzione particolare per questa fascia di cittadini che vivono nelle aree degradate è la priorità dell’Agenzia”. Nei giorni scorsi l’attività di igienizzazione è stata effettuata in tutti i condomini gestiti dall’A.ris.Mé. “Il distanziamento sociale – ribadisce Scurria –  è la misura principale per evitare di ricevere il contagio da persone sintomatiche o da persone oggi asintomatiche. A ciò vanno abbinate la scrupolosa igiene delle mani e le altre indicazioni diffuse dalle autorità sanitarie”.