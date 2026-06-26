Messina, giuramento per 22 nuovi agenti della Polizia Municipale



Si è svolta a Palazzo Zanca la cerimonia di giuramento dei 22 nuovi agenti della Polizia Municipale di Messina, che hanno assunto ufficialmente l’incarico davanti al sindaco Federico Basile. Alla cerimonia hanno partecipato anche il segretario generale del Comune Rossana Carrubba, il comandante del Corpo Giovanni Giardina, il commissario Carmelo La Rosa e il cappellano della Polizia Municipale padre Gianfranco Centorrino.

I nuovi operatori, dei quali due assunti con contratto a tempo indeterminato e venti con contratto a tempo determinato, hanno pronunciato singolarmente la formula prevista dalla legge: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione e per il pubblico bene”.

Nel suo intervento, il sindaco Basile ha definito il giuramento il primo momento ufficiale del suo secondo mandato, sottolineando che l’ingresso di un consistente numero di agenti rappresenta un passaggio significativo per il potenziamento delle attività sul territorio. “Avete affrontato un percorso selettivo impegnativo. Questo traguardo rappresenta l’inizio del vostro cammino professionale. La Polizia Municipale è il presidio istituzionale più vicino ai cittadini e richiede responsabilità, capacità di dialogo e spirito di servizio”, ha dichiarato il primo cittadino, confermando inoltre l’impegno dell’Amministrazione nella realizzazione di una nuova sede e nel miglioramento delle dotazioni operative del Corpo.

Il segretario generale Rossana Carrubba ha invitato i neoassunti a svolgere il proprio incarico con orgoglio e senso delle istituzioni, mentre il comandante Giovanni Giardina ha comunicato che tutti i nuovi agenti saranno destinati al Servizio Operativo Territoriale, contribuendo ad aumentare la presenza della Polizia Municipale e a rafforzare i servizi destinati alla cittadinanza.

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche padre Gianfranco Centorrino, che ha richiamato il valore umano e spirituale del servizio pubblico. “L’aspetto umano e quello spirituale possono accompagnare il vostro impegno quotidiano al servizio della città. Auguro a tutti un percorso ricco di soddisfazioni professionali e personali”, ha affermato il cappellano del Corpo.

👁 Articolo letto 152 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.