Messina – Esenzione tassa di occupazione suolo per tutto il 2022

Dall’amministrazione comunale un segnale di chiara e tangibile vicinanza agli imprenditori stremati dalla crisi. Picciotto “Una boccata di ossigeno”.

Confcommercio Messina saluta con soddisfazione il provvedimento anticipato questa sera dalla giunta straordinaria presieduta dal sindaco De Luca, nell’ambito della quale l’amministrazione ha deciso l’esenzione per l’anno 2022 per tutte le imprese del pubblico esercizio dal pagamento della COSAP e COSAP MERCATI.

“Da tempo – afferma il presidente Carmelo Picciotto –  ci battiamo per il rinnovo degli aiuti ai settori più colpiti dalla pandemia, tra i quali anche la ristorazione. Siamo molto soddisfatti del provvedimento. Una misura che di fatto anticipa un impegno già portato avanti da mesi a livello nazionale da Confcommercio, con la Segreteria impegnata in prima linea per far passare la misura in finanziaria.

La giunta De Luca e l’assessore competente al ramo Dafne Musolino – prosegue Picciotto – hanno segnato un ulteriore passo di prossimità verso gli imprenditori messinesi e in particolare di quegli imprenditori che costituiscono il primo settore per produttività nella nostra realtà , quello dei pubblici esercizi, ristoranti, bar e affini. Adesso è necessario sedersi intorno a un tavolo e valutare ulteriori iniziative che possano venire incontro al tessuto produttivo della città . per questo – conclude il presidente di Confcommercio Messina – chiederemo un confronto con l’amministrazione e le altre associazioni di categoria.”Â