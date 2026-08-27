Messina, emergenza caldo: allerta rossa il 28 e 29 agosto

Il Comune di Messina ha attivato le misure previste dal Piano Emergenza Caldo dopo il bollettino diffuso il 27 agosto 2026 dal Ministero della Salute. Per venerdì 28 e sabato 29 agosto sull’intero territorio cittadino è previsto il livello 3, corrispondente all’emergenza per ondata di calore e contrassegnato dal colore rosso.

Le previsioni indicano condizioni di marcato disagio termico, con temperature percepite prossime ai 40 gradi e comunque superiori ai 35. L’Amministrazione comunale richiama quindi alla prudenza, soprattutto nei confronti di anziani, bambini, persone fragili e cittadini con patologie croniche.

Il monitoraggio dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche sarà assicurato dal Comune in raccordo con Protezione Civile e Servizi Sociali. «Durante le ondate di calore è fondamentale che ciascuno adotti comportamenti corretti e responsabili, prestando particolare attenzione alle persone più vulnerabili», ha dichiarato il sindaco Federico Basile, sottolineando l’importanza della collaborazione dei cittadini nella prevenzione dei rischi.

Tra le indicazioni diffuse figurano la limitazione delle attività all’aperto nelle ore più calde, la permanenza delle persone fragili in ambienti climatizzati, una frequente idratazione e la riduzione dell’attività fisica. Raccomandato anche di mantenere fresche le abitazioni e tutelare gli animali domestici, evitando di lasciarli in auto o sotto il sole.

Il Comune invita inoltre a mettere in sicurezza beni, attrezzature e mezzi nelle zone maggiormente esposte agli incendi. Per le emergenze è disponibile il 112; per gli incendi il 115 e il 1515, mentre il numero 1500 fornisce informazioni e assistenza sulle ondate di calore.

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