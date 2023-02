Messina Denaro e la sua collezione di DVD e libri a Campobello di Mazara durante la latitanza

Il recente arresto di Matteo Messina Denaro, il boss latitante da oltre 20 anni, ha permesso ai carabinieri del Ris di scoprire cosa faceva durante il tempo trascorso nella sua residenza segreta a Campobello di Mazara. Tra le attività preferite del boss c’era la lettura e la visione di film, come dimostrato dalla presenza di 56 libri e 212 DVD nella sua collezione.

Tra i DVD trovati, c’erano alcuni film iconici come “Il Padrino”, “Apocalypse Now”, “Django Unchained” e “L’immortale”, ma anche titoli più leggeri come “Sex and the City”. Nel suo soggiorno, i poster di “Il Padrino” e “Joker” dominavano la scena, a testimoniare la passione di Messina Denaro per i film di genere gangster.

Per quanto riguarda i libri, il boss era un appassionato lettore di autori come Charles Bukowsky, Primo Levi e Oliver Guez. Possedeva anche un libro su Pablo Escobar, il boss colombiano famoso per il traffico di droga. Tra gli autori contemporanei, la sua collezione comprendeva anche Haruki Murakami.

La scoperta di questa collezione, oltre a rivelare i gusti personali del boss, offre uno spaccato sulla cultura popolare e letteraria che è stata in grado di raggiungere anche le figure di spicco della criminalità organizzata.

Nonostante le sue attività illegali, Matteo Messina Denaro sembra essere stato un uomo con interessi culturali e letterari ampi e variegati. La scoperta della sua collezione di DVD e libri è un’ulteriore dimostrazione del fatto che la cultura non ha barriere di alcun tipo.

© Riproduzione riservata