Messina – De Luca revoca le dimissioni presentate lunedì 17 gennaio

Nella serata di oggi, lunedì 24, il sindaco Cateno De Luca ha revocato le proprie dimissioni presentate lo scorso lunedì 17 gennaio 2022. Con una nota indirizzata al segretario Generale e al presidente del consiglio comunale, il sindaco ha comunicato che “Con Ordinanza introitata al prot. comunale n.19405 del 24.01.2022, la Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Siciliana, ha convocato lo scrivente sindaco, in adunanza, il giorno 8 febbraio 2022 alle ore 10, per la trattazione, in contraddittorio, dei profili contenuti nella relazione del Magistrato istruttore n.10875 del 16.12.2021 ai fini della deliberazione sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Messina.

In considerazione – conclude il documento – della imprescindibile partecipazione alla audizione, lo scrivente revoca le proprie di dimissioni dalla carica di Sindaco presentate in data 17.01.2022 con nota prot. n. 11621”.