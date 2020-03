Messina – De Luca fa pedinare Renault 4 arrivata dalla Francia

Coronavirus,¬†il Sindaco De Luca (Messina)¬†fa pedinare¬†Renault 4 arrivata¬†dalla Francia¬†e bloccata ad Acitrezza (Catania): ‚ÄúI Governi sopra le nostre teste continuano a prenderci in giro‚ÄĚ.

‚ÄúChi sostiene che le foto che fanno riferimento alle centinaia di macchine transitate a mezzanotte sullo stretto di Messina sono false √® un depistatore oltre che un imbroglione. Ho fatto rintracciare una comitiva di francesi che su una Renault 4 hanno attraversato indisturbati l‚ÄôItalia √® ieri, verso mezzanotte, hanno attraversato lo Stretto di Messina. Li abbiamo fatti pedinare attraverso la Polizia Municipale di Messina, sezione giudiziaria e in seguito bloccati ad Acitrezza dai carabinieri e dalla polizia municipale locale, mentre cercavano di ricongiungersi con un‚Äôaltra comitiva di francesi. Dopo il blocco li abbiamo fatti mettere subito in in quarantena‚ÄĚ. A riferirlo √® il Sindaco di Messina, on. Cateno De Luca.

‚ÄúNon solo a causa di certi inetti che sono al posto di comando ‚Äď continua il Primo cittadino ‚Äď ci stiamo infettando, ma in violazione delle leggi ci stanno anche avvelenando, facendo entrare chiunque in Sicilia, senza alcuna tracciabilit√†, per come previsto dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e dai DPCM.

Stasera ‚Äď conclude il Sindaco Peloritano ‚Äď attendo alle ore 20:00 il Presidente Musumeci al porto di Messina rada San Francesco, perch√© cos√¨ le sue ordinanza sono carta igienica. Ribadisco che √® inutile continuare a protestare dai Social network, occorre scendere in trincea e sporcarsi le mani.