Messina – Dal 1° dicembre il Palarescifina chiude per i vaccini

Da domani (mercoledì 1°dicembre) il Palarescifina di Messina chiuderà come hub vaccinale e rimarrà aperto solo per svolgere attività di “drive in” per le scuole, prevista nell’area esterna, ed effettuare i tamponi di controllo per chi è stato contagiato dal covid e deve verificare se è ancora positivo, ma solo su convocazione da parte delle USCA. Le vaccinazioni nella città di Messina proseguiranno regolarmente negli hub Fiera e Ospedale militare. Gli utenti che avevano già prenotato il vaccino al Palarescifina potranno riceverlo in Fiera.