Messina, corso regionale sul microcircolo coronarico al Policlinico

Il Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina si è affermato come centro di riferimento nello studio del microcircolo coronarico, ospitando il corso regionale “PCI OPTimization Bootcamp”. L’iniziativa, dedicata allo studio fisiologico avanzato, ha visto la partecipazione di specialisti provenienti dai principali centri di cardiologia interventistica della Sicilia.

Il programma ha coinvolto la Cardiologia Interventistica, diretta dal professor Antonio Micari, e la Cardiologia con UTIC guidata dal professor Gianluca Di Bella. Responsabile scientifico è stato il dottor Giampiero Vizzari, cardiologo interventista del Policlinico, che ha spiegato: “Lo studio del microcircolo, arricchito dai test di reattività vascolare con acetilcolina, risulta fondamentale soprattutto nei pazienti che presentano angina persistente e sintomi invalidanti pur in assenza di stenosi coronariche significative”.

Il corso si è articolato in due giornate. La prima, di carattere teorico, ha ospitato interventi di esperti, tra cui il professor Simone Biscaglia dell’Università di Ferrara, tra i maggiori conoscitori della metodica. La seconda giornata è stata dedicata a procedure interventistiche effettuate dall’equipe del Policlinico e trasmesse in diretta, con l’impiego del sistema Coroventis per la valutazione funzionale avanzata del circolo coronarico. Le procedure hanno avuto come obiettivo la definizione della strategia clinica e terapeutica in tre pazienti.

L’iniziativa consolida il ruolo dell’AOU “G. Martino” tra i centri italiani selezionati per lo studio del microcircolo e per l’approccio definito “#FullPhysiology”, con l’intento di rafforzare la rete regionale della cardiologia interventistica e di promuovere nuove competenze in ambito clinico e formativo.

