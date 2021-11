Messina – Controlli dei Carabinieri: 4 arresti, 3 denunce ed 11 giovani segnalati

Controlli straordinari dei Carabinieri in città . 4 arresti, 3 denunce ed 11 giovani segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Nell’ultimo week end, i Carabinieri della Compagnia Messina Centro, supportati dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile, hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali del capoluogo peloritano ed in particolare sono stati predisposti controlli allo scopo di contrastare lo smercio di sostanze stupefacenti e reati predatori in generale, con una particolare attenzione ai punti di aggregazione cittadini più frequentati dai giovani.

Nel corso dei servizi, i Carabinieri delle Stazioni di Messina Principale, Camaro Superiore e Messina Giostra e Castanea delle Furie hanno arrestato quattro persone, tutte originarie del capoluogo peloritano, in esecuzione ad altrettanti provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria. In particolare, un 42enne ed un 31enne sono stati condotti in carcere a seguito delle ripetute violazioni alle prescrizioni imposte dalla più lieve misura domiciliare, cui erano sottoposti per vari reati. Inoltre, un 36enne ed un 52enne sono stati sottoposti rispettivamente uno agli arresti domiciliari per furto aggravato, ricettazione e danneggiamento ed uno in carcere per maltrattamenti in famiglia.

Inoltre, durante l’attività di controllo, i Carabinieri delle Stazioni di Messina Arcivescovado e Messina Principale hanno altresì proceduto, segnalandoli alla Procura della Repubblica di Messina, nei confronti di:

un 75enne per tentato furto di capi di abbigliamento. I militari dell’Arma, allertati da una segnalazione pervenuta al numero di pronto intervento 112 NUE, hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di alcuni capi di abbigliamento poco prima asportati da un noto negozio del centro. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario;

un 43enne per violazione di sigilli poiché sorpreso alla guida di un motociclo sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca;

un 36enne per guida senza patente, poiché fermato alla guida di un’autovettura sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita.

Infine, durante il servizio che ha consentito di controllare 75 veicoli ed oltre 90 persone con 3 contestazioni al Codice della Strada, 11 giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, sono stati segnalati alla alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di complessivi 67 grammi circa di marijuana e 4 grammi circa di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.