Messina conferma Basile, vittoria al primo turno con il 58,36%

Il responso delle urne a Messina consegna una riconferma ampia a Federico Basile, che ottiene un margine superiore rispetto alle attese della stessa area politica che lo sosteneva. Il sindaco uscente si impone con 62.200 voti, pari al 58,36%, distanziando nettamente gli avversari e consolidando il risultato ottenuto nella precedente tornata amministrativa.

Alle sue spalle si colloca Marcello Scurria con 28.791 preferenze, corrispondenti al 27,01%. Più distante Antonella Russo, che raccoglie 13.003 voti e si ferma al 12,2%. Seguono Gaetano Sciacca con 1.805 voti (1,69%) e Letterio Valvieri con 788 voti (0,74%).

L’esito elettorale viene interpretato come una conferma dell’esperienza amministrativa guidata da Basile e del modello politico costruito attorno all’area di riferimento di Cateno De Luca, protagonista di una campagna elettorale caratterizzata da una forte capacità organizzativa e di mobilitazione.

Il dato assume particolare rilievo anche per il confronto con gli altri schieramenti. Il Centrodestra, che aveva costruito gran parte della propria strategia sul contrasto all’attuale gruppo dirigente cittadino, non riesce a ridurre il distacco nonostante il sostegno nazionale e la presenza di esponenti di governo durante la campagna. La candidatura di Scurria, figura con un percorso politico differente rispetto all’attuale collocazione della coalizione, non è risultata sufficiente a colmare il divario. Più contenuto il risultato del Centrosinistra, rappresentato da Antonella Russo e sostenuto da due liste. Il quadro emerso dalle urne evidenzia una presenza elettorale limitata rispetto agli obiettivi dichiarati durante la competizione. – I dati pubblicati non sono definitivi, fanno riferimento a 246 su 253 sezioni scrutinate.

👁 Articolo letto 307 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.