Messina – Clima natalizio a piazza Cairoli con i mercatini, prove generali della pista di pattinaggio

Si respira aria natalizia a piazza Cairoli con l’affollato mercatino che sta riscuotendo l’apprezzamento dei messinesi. Gli stand sono stati particolarmente affollati nonostante le condizioni meteorologiche non fossero ottimali.Â

Prove generali per la pista di pattinaggio la cui gestione è stata affidata dalla Messina Incentro alla società “Tutto Gioco”. L’apertura ufficiale per la pubblica fruizione avverrà la prossima settimana non appena sarà completata l’istruttoria per il rilascio delle relative licenze da parte della società che gestisce la struttura.Â

Intanto, i tecnici stanno lavorando alacremente per la riapertura del Giardino delle Luci, le cui figure luminose sono state danneggiate dal forte vento di maestrale che ha sferzato venerdì notte la città dello Stretto: la riapertura è prevista per l’inizio della prossima settimana.