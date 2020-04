Messina – Chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali con esclusione di farmacie ed edicole

Con Ordinanza n. 104 di sabato 4, ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 ulteriori misure per la prevenzione del contagio COVID-19 nel territorio del Comune di Messina avente ad oggetto recepimento Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n. 14 del 3 aprile 2020, art. 5 comma 1 e revoca parziale O.S. n. 73 del 23 marzo 2020 e n. 98 del 2 aprile 2020, il Sindaco Cateno De Luca dispone la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.

Per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 come richiamate dal DPCM del 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e dalle Ordinanze del Presidente della Regione 5, 6 e 7 del 2020. Le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l’applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la sospensione dell’attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore.

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 8.00 di domani, domenica 5 aprile, e avrà durata fino al 13 aprile 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l’hanno determinata.