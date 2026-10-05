Messina, Basile guida la classifica dei sindaci con il 57,9%

Federico Basile si conferma ai vertici della classifica di gradimento dei sindaci delle 14 Città metropolitane italiane. Secondo la rilevazione realizzata da “Lab21” per “Affaritaliani”, aggiornata al 3 ottobre, il sindaco di Messina occupa il primo posto con il 57,9% dei consensi.

Il dato registra un ulteriore incremento rispetto alla precedente rilevazione e si avvicina alla percentuale ottenuta da Basile in occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. A oltre quattro mesi dal voto, il livello di consenso indicato dal sondaggio risulterebbe quindi sostanzialmente stabile.

Alle spalle del primo cittadino di Messina si colloca il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con il 56,8%, seguito da Francesco Cannizzaro, indicato alla guida di Reggio Calabria, con il 56,7%. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, è quarto con il 56,4%, mentre Luigi Brugnaro guida Venezia con il 55,3%. A Genova Silvia Salis raggiunge il 54,4%.

Seguono Stefano Lo Russo a Torino, Giuseppe Sala a Milano, Sara Funaro a Firenze e Massimo Zedda a Cagliari, tutti compresi tra il 53 e il 50%. Sotto questa soglia figurano Vito Leccese a Bari e Giuseppe Mascia a Sassari. Roberto Lagalla a Palermo ed Enrico Trantino a Catania registrano entrambi il 46,4%, mentre Matteo Lepore, sindaco di Bologna, chiude la graduatoria con il 45,3%.

“Lab21”, diretta dal professor Roberto Baldassari, opera nel settore della consulenza strategica e dell’analisi dell’opinione pubblica. “Affaritaliani.it”, fondato nel 1996 da Angelo Maria Perrino, è diretto dal 2025 da Marco Scotti.

Basile ha commentato il risultato sulla propria pagina ufficiale: «Il modello di amministrazione di Sud chiama Nord porta benefici concreti alle comunità locali, e quello di Messina è solo un esempio».

👁 Articolo letto 503 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.