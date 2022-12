Messina: Avviso pubblico per la selezione di un esperto di alta specializzazione in gestione, rendicontazione e controllo

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 30/01/2023.

La Città Metropolitana di Messina ha avviato la selezione di n. 1 Esperto di alta specializzazione in gestione, rendicontazione e controllo, profilo Junior. per la definizione e l’attuazione dei progetti ricadenti nel PNRR, a titolarità dell’Ente. Sono richieste specifiche competenze in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, gestione, monitoraggio e controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori. Inoltre, il professionista dovrà avere maturato una specifica e comprovata esperienza nel settore per il conferimento di un incarico di lavoro di natura autonoma a mezzo di valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

I requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, le indicazioni sulle modalità di selezione, i criteri di valutazione dei titoli e tutte le altre informazioni inerenti alla selezione sono disponibili all’Albo Pretorio online e nelle sezioni: Amministrazione Trasparente e Comunicazioni Istituzionali del sito internet della Città Metropolitana di Messina.