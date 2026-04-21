Messina, attivo laboratorio per cannabis terapeutica al Policlinico

All’AOU G. Martino di Messina è stato avviato il laboratorio galenico dedicato alla preparazione di cannabis terapeutica, consentendo le prime somministrazioni a pazienti selezionati ricoverati presso il Policlinico. L’attività si basa sull’utilizzo di infiorescenze fornite dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, già titolate e certificate per il contenuto di cannabinoidi.

L’iniziativa è stata promossa dall’UOSD di Genetica e Farmacogenetica, con l’obiettivo di garantire la produzione di preparazioni magistrali secondo i requisiti normativi e gli standard di qualità e sicurezza. Il nuovo servizio consente una gestione più mirata delle terapie, con un approccio personalizzato per i pazienti affetti da dolore cronico.

Il Direttore Amministrativo Elvira Amata ha evidenziato che “si tratta di un servizio importante per tutti coloro che convivono con dolore cronico e che al tempo stesso punta a diventare un riferimento per il territorio”, sottolineando la collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina per ampliare l’offerta sanitaria.

La crescente domanda di trattamenti a base di cannabis medica ha reso necessario un sistema organizzato e standardizzato. Il modello adottato prevede un allestimento centralizzato in ambito ospedaliero, volto a migliorare il controllo delle preparazioni e l’appropriatezza terapeutica.

In una fase iniziale il servizio è riservato ai pazienti ricoverati, con prospettive di estensione anche all’utenza esterna. Attualmente, in Sicilia, un laboratorio analogo è attivo presso l’ASP di Siracusa. L’AOU G. Martino si propone come punto di riferimento per l’area nord-orientale dell’isola. Le attività saranno curate da Emanuela Esposito, Alessandro Siracusa e Fabiola De Luca.

Nella foto da sinistra: Fabiola De Luca, Alessandro Siracusa, Emanuela Esposito.

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