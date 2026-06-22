Messina, al via la nuova Giunta Basile tra conferme e novità

A Palazzo Zanca è il giorno della presentazione della nuova squadra amministrativa guidata dal sindaco Federico Basile, chiamato ad avviare il secondo mandato alla guida della città. L’esecutivo che verrà illustrato oggi si caratterizza per la presenza di figure già note e di nuovi ingressi, in un contesto politico che potrebbe subire ulteriori sviluppi nei prossimi anni in vista delle prossime consultazioni regionali e delle elezioni politiche nazionali previste nel 2027.

Fino alle ultime ore precedenti all’annuncio ufficiale, il primo cittadino ha mantenuto riservati i nomi degli assessori. Tra quelli indicati in fase di candidatura figuravano gli uscenti Alessandra Calafiore, Liana Cannata, Enzo Caruso, Massimo Finocchiaro, Massimiliano Minutoli e il segretario cittadino di Sud chiama Nord, Nino Carreri. Non erano invece compresi Roberto Cicala, Francesco Caminiti e l’ex vicesindaco Salvatore Mondello.

Particolare attenzione si è concentrata sulla posizione di Minutoli, Cannata e Calafiore, tutti eletti in Consiglio comunale con un significativo consenso. La scelta tra il mantenimento del ruolo consiliare e l’ingresso nella Giunta è stata definita soltanto nelle ore immediatamente precedenti alla presentazione. Lo stesso Basile aveva più volte evidenziato la possibilità di futuri avvicendamenti durante il mandato amministrativo.

La distribuzione degli incarichi rappresenta un passaggio rilevante per Sud chiama Nord, formazione politica che ha contribuito al successo elettorale del 25 maggio con il 58% dei voti. In accordo con Cateno De Luca, il sindaco avrebbe puntato a coinvolgere un numero ampio di esponenti del movimento, anche considerando possibili candidature alle future elezioni regionali e nazionali.

Rimane inoltre aperto il tema delle società partecipate. Le nuove nomine ai vertici degli enti controllati dal Comune sarebbero infatti rinviate ai prossimi mesi, mentre restano in carica gli amministratori unici già designati prima delle dimissioni. Nel precedente mandato la composizione della Giunta ha registrato pochi cambiamenti, mantenendo una sostanziale continuità amministrativa dal 2018.

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