Messina – Al via, alla presenza del Prefetto, il corso per Presidenti di seggio elettorale

Al via, nell’Aula Magna dell’Università di Messina, il corso per Presidenti di seggio elettorale, organizzato a seguito del protocollo d’intesa siglato lo scorso 25 agosto dal Prefetto, Cosima Di Stani, dal Sindaco, Federico Basile, dal Rettore, Salvatore Cuzzocrea e dal Presidente dell’AIGA, Luigi Azzarà , per l’attivazione di percorsi di formazione in materia elettorale, anche su richiesta del Comitato dei Presidenti di seggio.

Dopo la presentazione del corso di formazione da parte del Prorettore vicario, prof. Giovanni Moschella, i lavori sono stati introdotti da S.E. il Prefetto, Cosima Di Stani, la quale ha sottolineato la valenza altamente istituzionale del ruolo di Presidente di seggio e come la trasparenza e regolarità del procedimento elettorale siano garanzia del sistema democratico.

Il corso Ăš aperto alla partecipazione di studenti e Presidenti di seggio designati dal Presidente della Corte d’Appello in occasione delle varie tornate elettorali, nonchĂ© di quanti sono interessati ad assumere le funzioni di Presidente di seggio, anche su delega del Sindaco. Lo scopo Ăš quello di fornire ai partecipanti degli strumenti formativi, anche di carattere tecnico-operativo, utili allo svolgimento delle attivitĂ del seggio elettorale. In considerazione delle prossime elezioni politiche e regionali, in programma domenica 25 settembre 2022, il Protocollo Ăš giĂ stato reso operativo mediante l’attivazione della predetta iniziativa in materia elettorale. Per gli iscritti al corso Ăš previsto l’approfondimento dei seguenti argomenti: la capacitĂ elettorale: origini e principi costituzionali; le cause ostative al voto; la legge n. 3/2019 e le sanzioni interdittive; acquisto e riacquisto del diritto elettorale; lo schedario elettorale; le liste elettorali generali e sezionali; l’organizzazione e le attivitĂ dell’Ufficio elettorale; le Commissioni elettorali e funzionamento; adempimenti e procedure elettorali; analisi dei casi particolari.

Le lezioni di ieri sono state tenute dai proff. A. Amato, G. Donato, F. Tigano, L. Donato e E. La Rosa.