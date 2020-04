Messina – 75° Anniversario della Liberazione

Oggi, 25 aprile 2020, in occasione del 75┬░ Anniversario della Liberazione, il Prefetto, dott.ssa Maria Carmela Librizzi, nel corso di una sobria cerimonia, ha deposto una Corona dÔÇÖAlloro al Monumento ai Caduti in Piazza Unione Europea di questo Capoluogo.

Alla manifestazione, organizzata in linea con le disposizioni impartite al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dellÔÇÖInterno che, a causa dellÔÇÖemergenza sanitaria in corso, prevedono di evitare assembramenti di persone, hanno partecipato solo, oltre al Prefetto, il Vice Sindaco di Messina Ing. Salvatore Mondello ed il Prof. Federico Martino in rappresentanza della Sezione provinciale dellÔÇÖAssociazione Nazionale Partigiani dÔÇÖItalia.