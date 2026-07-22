Merendino di Brolo, affidati i lavori di completamento della struttura

Sono iniziati gli interventi di completamento del plesso scolastico di contrada Petraro, a Brolo, sede dell’indirizzo alberghiero e della sezione del liceo scientifico con sperimentazione “Cambridge” dell’istituto superiore “Merendino”.

L’opera dispone di un finanziamento pari a 1.770.000 euro, assegnato dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione attraverso le risorse del Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027, nell’ambito del bando destinato al miglioramento e al potenziamento della qualità degli ambienti scolastici. L’appalto è stato affidato alla società “Edilizia 102 srl” di Brolo, risultata aggiudicataria con un ribasso del 12,57% sull’importo a base di gara. Il valore complessivo del contratto è di 1.321.143,28 euro.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ingegnere Basilio Ridolfo, responsabile dell’Area tecnica del Comune, mentre il ruolo di Responsabile unico del procedimento è affidato alla geometra Maria Teresa Pintagro Gallarizzo.

Gli interventi sono orientati all’ampliamento degli spazi destinati alle attività scolastiche e al miglioramento della funzionalità dell’edificio. Nel piano seminterrato sarà recuperata un’area da destinare ad archivio e deposito. Al primo piano verranno completati i lavori di finitura e gli impianti nei locali che ospiteranno cinque aule e due laboratori.

Il programma dei lavori comprende inoltre il completamento del secondo piano, dove saranno realizzate sette nuove aule, quattro laboratori e l’aula magna, oltre ai servizi igienici e agli impianti necessari. Previsti anche il completamento delle scale interne e della scala di emergenza, la riqualificazione dell’area verde esterna destinata alle attività motorie e ricreative, nonché la pavimentazione del parcheggio e dell’area di accesso al complesso scolastico.

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