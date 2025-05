Maxischermo per i tifosi al Franco Scoglio per Foggia-Messina

In occasione della gara di ritorno dei play-out tra Foggia e ACR Messina, in programma sabato 17 maggio, l’Amministrazione comunale di Messina ha disposto l’allestimento di un maxischermo presso lo stadio “Franco Scoglio” per permettere la visione collettiva dell’incontro. La decisione è stata presa in seguito alla numerosa partecipazione registrata durante la precedente trasmissione dell’incontro, e si inserisce in un’iniziativa promossa dal sindaco Federico Basile.

L’autorizzazione all’evento è stata concessa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato in Prefettura, dopo un’attenta valutazione degli aspetti legati alla sicurezza. L’allestimento del maxischermo avverrà direttamente sul terreno di gioco dello stadio, grazie alla collaborazione tra enti preposti e forze dell’ordine.

Le prenotazioni per l’accesso saranno attive da martedì 13 maggio alle ore 10.00 fino a venerdì 16 maggio alle ore 20.00, attraverso il sito Postoriservato.it. È previsto un contributo di 2 euro, introdotto esclusivamente per finalità organizzative e di tracciabilità, in linea con quanto stabilito dal tavolo tecnico.

La capienza massima consentita è fissata in 10.000 spettatori, in conformità con le normative vigenti. “Un’occasione per continuare a far sentire tutto il calore della tifoseria anche a distanza – ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro – e per ribadire che questa squadra è parte integrante della nostra comunità”. Le informazioni logistiche e le modalità di accesso verranno rese note attraverso i canali ufficiali del Comune nei prossimi giorni.

👁 Articolo letto 248 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.