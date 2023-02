Maxiconcorso Comune di Messina: la rincorsa al posto fisso si accende con oltre 7.000 domande presentate in 10 giorni

La provincia di Messina è alla ricerca di 341 nuovi dipendenti a tempo pieno e indeterminato grazie al maxiconcorso organizzato dal Comune. Il bando, che mette a disposizione nove profili diversi, ha suscitato l’interesse di giovani e meno giovani, messinesi e non, che vedono in questa opportunità una possibilità concreta di ottenere un posto fisso.

In soli dieci giorni dall’apertura dei termini, il 25 gennaio, sono già state presentate oltre 7.000 domande al portale telematico dedicato. Si prevede che il numero finale possa essere tre volte superiore, poiché gli ultimi giorni sono sempre quelli più prolifici per le iscrizioni.

La scadenza per partecipare al concorso è il 15 febbraio, e le analisi delle istanze presentate dall’azienda milanese Selexi mostrano una forte propensione dei candidati verso figure amministrative. Infatti, del totale di domande presentate, circa la metà sono per i profili di istruttori amministrativi (tipo C), che richiedono solo un diploma superiore, mentre le restanti sono per funzionari amministrativi (tipo D), per i quali è necessaria la laurea.

La preselezione e la prova scritta avverranno interamente da remoto, da casa con l’utilizzo di un computer. Un’occasione unica per chi vuole intraprendere una carriera nel settore pubblico nella provincia di Messina.