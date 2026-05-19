Maxi tamponamento di 10 veicoli presso lo svincolo di San Filippo

Un incidente stradale con il coinvolgimento di dieci mezzi ha provocato pesanti disagi alla circolazione nella tarda mattinata nella zona dello svincolo di San Filippo, a Messina. Il sinistro si è verificato lungo una delle principali direttrici della viabilità cittadina e ha determinato rallentamenti e code sia in uscita che in ingresso.

Secondo le prime informazioni disponibili, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena avvenuto in pochi istanti e caratterizzato da una serie di impatti consecutivi tra i veicoli coinvolti. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori, impegnati nella ricostruzione dettagliata della sequenza degli urti e nell’accertamento delle eventuali responsabilità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Messina, coordinati dal comandante Giovanni Giardina, insieme ai mezzi di soccorso. Le pattuglie hanno provveduto alla gestione della viabilità e alle operazioni di sicurezza nell’area interessata dal sinistro.

A causa dell’incidente, lo svincolo di San Filippo è stato temporaneamente chiuso in uscita. La circolazione ha subito ripercussioni anche nelle corsie di accesso, dove si sono formate lunghe file di veicoli e consistenti rallentamenti.

Non sono stati ancora diffusi dati ufficiali sul numero dei feriti né sulle condizioni delle persone coinvolte. Intanto proseguono le attività di rilievo e la rimozione dei mezzi incidentati, necessarie per consentire il ripristino della normale viabilità.

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